Ob svetovnem dnevu Zemlje pozivi k ukrepanju za njeno obnovo

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 22. aprila - Ob letošnjem 51. svetovnem dnevu Zemlje so bila tako po svetu kot v Sloveniji v ospredju opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanjem okolja. Ob letošnjem vodilu Obnovimo našo Zemljo so se po državi zvrstili števili pozivi in akcije.