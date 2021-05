V Bruslju na shodu proti ukrepom za zajezitev virusa več kot 130 pridržanih

Bruselj, 2. maja - Belgijska policija je v soboto na zborovanju proti ukrepom, namenjenim zajezitvi novega koronavirusa, v enem od bruseljskih parkov pridržala 132 ljudi. Od tega so jih pet odpeljali v pripor. V spopadih med policijo in protestniki je bilo poškodovanih 13 policistov in 15 protestnikov.