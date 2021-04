Dnevnik o vladnih ukrepih za zajezitev epidemije (24. 4.)

Ljubljana, 23. aprila - Primož Knez v komentarju Vladni škorpijoni piše o vladnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Kritičen je do vlade in njenih odločitev ter poudarja, da je ta v zadnjem letu ravnala neodgovorno, slabo komunicirala in zastraševala. Cepilno strategijo so v nekaj mesecih spreminjali šestkrat. Posledice pa bo nosilo prebivalstvo, meni avtor.