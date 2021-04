Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 4.)

Ljubljana, 23. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se je zunanji minister Anže Logar srečal z evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson. Pogovarjala sta se o slovenskem predsedovanju Svetu EU. Poročale so tudi o spremenjeni strategiji cepljenja in o tem, da vlada odsvetuje nenujna potovanja v tujino med prvomajskimi počitnicami.