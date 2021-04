Primorske novice o posoškem turizmu (24. 4.)

Koper, 23. aprila - Neva Blazetič v komentarju Optimistični kljub negotovosti piše o turizmu v Posočju in čakanju turističnih ponudnikov, da odprejo nočitvene zmogljivosti. Poudarja, da bo gostov zagotovo veliko, a da bo treba dobro organizirati tudi ostala področja, kot so ukrepi v zvezi z epidemijo in ustrezno razmerje med kapacitetami in številom obiskovalcev.