Mladina o SMC (23. 4.)

Ljubljana, 23. aprila - Grega Repovž v komentarju Čas je, SMC piše o tem, da SMC in poslanska skupina DeSUS za Janšo in SDS opravljata najbolj umazane in zavržene stvari. Njuni člani so namreč odvisni od tega, da vsaj še eno leto preživijo na svoji položajih. Upajo, da se bo nekje našel izhod iz tega položaja. Avtor se sprašuje, ali se zavedajo, da jih vsi gledamo.