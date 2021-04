Odpirajo se terase gostinskih lokalov po vsej državi

Ljubljana, 24. aprila - Po vsej državi se bodo danes lahko odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov. V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, bodo dejavnost lahko opravljali tudi znotraj gostinskih obratov. To bo dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov na novi koronavirus, predložitvi dokazila o prebolelosti ali o cepljenju.