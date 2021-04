Počivalšek na GZS napovedal skorajšnje ukrepe za pomoč turizmu in gostinstvu

Ljubljana, 22. aprila - Priprava interventnega zakona za pomoč panogam, ki so bile večji del lanskega leta in letos zaprte, kot so gostinstvo, turizem in industrija srečanj, je v zaključni fazi, je pred sejo upravnega odbora GZS, na kateri gostuje, dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Trenutno delno odprtje dejavnosti je sicer pomemben začetek, je poudaril.