Sindikat gostinstva in turizma za bolj življenjske ukrepe ob odpiranju dejavnosti

Ljubljana, 23. aprila - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je kritičen do pogojev pri odpiranju notranjih prostorov gostinskih lokalov v treh regijah, kjer bo to od sobote dovoljeno. Želi si bolj življenjskih pogojev, vlado in gospodarskega ministra pa poziva k nekaterim ukrepom, ki naj veljajo v prihajajočem interventnem zakonu.