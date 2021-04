V gostinstvu in turizmu veseli odpiranja, kritični do pogojev

Ljubljana, 22. aprila - V gostinski in turistični panogi pozdravljajo dodatno odpiranje dejavnosti, kritični pa so do pogojev, pod katerimi jim bo kmalu dovoljeno ponujanje storitev gostom. Veliko je odprtih vprašanj, komuniciranje je pozno, hotelirji pa po besedah Gregorja Jamnika tudi nimajo rezervacij. Blaž Cvar je prepričan, da so pogoji za gostince diskriminatorni.