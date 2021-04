Na Danskem znova odprli nakupovalna središča in gostinske lokale

Koebenhavn, 21. aprila - Na Danskem so se danes v okviru druge faze sproščanja protikoronskih ukrepov znova odprli nakupovalna središča in gostinski lokali. Odpirajo se tudi muzeji, knjižnice in gledališča, vendar le za tiste, ki imajo potrdilo o cepljenju, negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa so covid-19 preboleli.