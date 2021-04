Ptujski mestni svetniki potrdili zaključni račun 2020

Ptuj, 19. aprila - Ptujski mesni svetniki so na današnji seji med drugim potrdili zaključni račun lanskega mestnega proračuna. Po mnenju županje Nuške Gajšek so ga glede na epidemiološke okoliščine, ki so vplivale na nekatere investicije, izvedli 91-odstotno. Mestni svet je potrdil tudi novelacijo projekta gradnje dolgo pričakovane pokopališke vežice.