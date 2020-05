Ptujski proračun zaradi epidemije še nekoliko višji

Ptuj, 25. maja - Ptujski mestni svetniki so na današnji prvi redni seji v živo po izbruhu epidemije potrdili rebalans proračuna, ki je namenjen prav prilagoditvi nekaterih nepredvidenih stroškov zaradi pojava covida-19. Proračun je višji za dodatnih 600.000 evrov in znaša 36,3 milijona evrov. So se pa na občini odločili za milijon evrov znižati zadolževanje.