Na Ptuju razmišljajo o uvedbi participativnega proračuna

Ptuj, 9. februarja - Vodstvo ptujske mestne občine razmišlja o tem, da bi v prihodnje uvedli participativni proračun in bi tako vsaj del denarja namenili za naložbe, ki bi jih izglasovali občani. Ker je pred odločitvijo o tem treba pojasniti namen takšne pobude, so na četrtkovi javni tribuni zainteresiranim podrobneje predstavili, kako deluje in kaj prinaša.