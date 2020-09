Ptujska občina do polletja realizirala tretjino načrtovanega proračuna

Ptuj, 14. septembra - Mestna občina Ptuj je v prvi polovici letošnjega leta realizirala za dobro tretjino načrtovanih prihodkov in približno toliko odhodkov v dobrih 36 milijonov evrov visokem proračunu za leto 2020. Prihodki so v tem času znašali 10,6, odhodki pa 12,7 milijona evrov. S polletno realizacijo proračuna so se danes seznanili mestni svetniki.