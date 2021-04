Ravnatelji osnovnih šol predlagali samotestiranje učencev v domačem okolju

Ljubljana, 19. aprila - Ravnatelji osnovnih šol so na današnji predstavitvi poteka samotestiranja na novi koronavirus za učence tretjega triletja predlagali, da bi se učenci testirali v domačem okolju in ne v šoli, je za STA povedal predsednik združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan. Začetek samotestiranja sicer še ni znan.