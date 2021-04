Na Gorenjsko prispela še dva romunska risa

Bohinj, 19. aprila - V okviru projekta Life Lynx so ta konec tedna v prilagoditveno oboro na Jelovici pripeljali dva risa iz Romunije, in sicer samico Aido ter samca Zoisa. Prvega risa so v okviru omenjenega projekta na Gorenjsko preselili že marca, in sicer na Pokljuko. Do konca leta naj bi se na območje Gorenjske in severne Primorske naselilo pet risov.