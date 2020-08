Slovenske gozdove doslej v okviru projekta Life Lynx obogatili štirje risi

Ljubljana, 2. avgusta - Risom v Sloveniji se je to poletje pridružil nov član, ris Maks. To je četrti ris, ki so ga v slovenske gozdove doselili v okviru mednarodnega projekta Life Lynx. Maks, ki so ga v naravo izpustili na območju Snežnika, prihaja iz Slovaške in še išče primerno območje za vzpostavitev teritorija.