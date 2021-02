Na Gorenjsko letos iz tujine prihaja pet risov

Bohinj, 8. februarja - V okviru projekta Life Lynx so v zadnjih dveh letih v slovenske gozdove prišli štirje novi risi. Letos v okviru projekta načrtujejo doselitev petih risov na Gorenjsko, kjer so za ta namen že postavili dve prilagoditveni obori. Da bi o projektu seznanili lokalno prebivalstvo, so ustanovili lokalni posvetovalni skupini.