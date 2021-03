Na Gorenjsko iz Romunije preselili prvega risa in ga poimenovali Tris

Pokljuka, 17. marca - V okviru projekt Life Lynx so v začetku marca iz Romunije v prilagoditveno oboro na Pokljuki pripeljali prvega od petih risov, ki jih letos nameravajo naseliti na območje Gorenjske. Ime zanj so izbrali učenci Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki so ga poimenovali Tris oziroma triglavski ris.