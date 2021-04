GZS pozvala k podaljšanju moratorijev na posojila za zaprte panoge

Ljubljana, 19. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na predsednika vlade ter ministrstvi za gospodarstvo in finance naslovila poziv za podaljšanje moratorijev na bančna posojila do konca letošnjega leta za tiste panoge, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo poslovati. Posredovala jim je tudi predlog prilagoditve in poenostavitve poroštvene sheme.