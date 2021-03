GZS upa na uspešno zajezitev tretjega vala in nadaljnjo pomoč najbolj prizadetim

Ljubljana, 29. marca - V GZS so po besedah predsednika Boštjana Gorjupa zadovoljni, da bosta ob zaprtju javnega življenja trgovina, vključno s prodajalnami s tehničnim blagom, in industrija še naprej delovali. "Upamo, da bomo uspešno zajezili tretji val in s pomočjo cepljenja in novega interventnega zakona pognali tiste dejavnosti, ki so najbolj prizadete," je dejal.