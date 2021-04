Meh pozval k takojšnjemu podaljšanju moratorija na kredite

Ljubljana, 14. aprila - Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh je gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pozval k takojšnjemu podaljšanju moratorija na kredite, ne glede na to, ali so kreditojemalci to možnost že izkoristili. Če tega ne bo, bodo šla številna podjetja v stečaj, je opozoril.