Finančno ministrstvo s pobudo za odpravo omejitev pri odlogu odplačevanja kreditov

Ljubljana, 25. marca - Ministrstvo za finance je Evropskemu bančnemu organu (EBA) podalo pobudo za odpravo devetmesečne omejitve pri odlogu odplačevanja kreditov, s čimer bi odloge omogočili do konca leta. Kot so zapisali na ministrstvu, so namreč mnogi kreditojemalci zaradi dolgotrajne pandemije covida-19 kljub številnim interventnim ukrepom še vedno v finančni stiski.