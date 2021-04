V vrtcih in šolah si želijo in upajo, da zapiranja zavodov ne bo več

Ljubljana/Škofja Loka/Nova Gorica, 12. aprila - V vrtcih, kjer so po 11-dnevnem strožjem zaprtju javnega življenja od danes ponovno lahko sprejeli vse otroke, in šolah, kamor so se po dobrem tednu dni vnovičnega šolanja na daljavo spet vrnili osnovnošolci in del dijakov, si želijo in upajo, da zapiranja zavodov ne bo več. V šolah čakajo nadaljnja navodila glede samotestiranja učencev.