Na jugovzhodu Slovenije pozeba prizadela vse sadne vrste

Novo mesto, 8. aprila - Pozeba v zadnjih dveh dneh je na jugovzhodu Slovenije prizadela vse vrste sadja, nekatere povsem. Najhuje je bilo na Dolenjskem, v Beli krajini in zgornjem delu Posavja. Zelo nizke temperature so bile spet na Bizeljskem, kjer so sicer po oceni stroke najboljše sadjarske lege, je za STA dejala specialistka za sadjarstvo Andreja Brence.