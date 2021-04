Temperature drugo noč zapored pod lediščem, nekateri sadjarji pridelek reševali z oroševanjem

Ljubljana/Krško, 8. aprila - Drugo noč zapored so se temperature zraka v večjem delu države spustile pod ledišče, kar v tem letnem času velike skrbi povzroča predvsem sadjarjem. Ti so že v sredo začeli zbirati podatke o škodi po pozebi, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo prve ocene sporočila v petek. V Evrosadu računajo, da so z oroševanjem rešili del pridelka.