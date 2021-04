KGZS z nasveti sadjarjem za omilitev škode zaradi nizkih temperatur in zmrzali

Ljubljana, 6. aprila - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je ob padcu temperatur in današnjem sneženju pripravila nekaj nasvetov za sadjarje, kako se pripraviti na napovedano zmrzal in kako po njej delno omiliti škodo, ki bi jo povzročile nizke temperature v tem času. Med drugim priporočajo škropljenje z za to namenjenimi pripravki.