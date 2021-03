Pozeba v Vipavski dolini delno prizadela predvsem breskve

Vipavska dolina, 30. marca - Nizke temperature so prejšnji teden prizadele prvo cvetoče sadno drevje. Kot je za STA povedal specialist za sadjarstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica Vasja Juretič, so bile na nekaterih mikrolokacijah v nižjih predelih Goriških Brd in v Vipavski dolini prizadete predvsem breskve.