Canberra/Manila, 8. aprila - Avstralija se je pridružila vrsti držav, ki so se zaradi primerov krvnih strdkov po cepljenju odločile, da s cepivom AstraZenece proti covidu-19 ne bodo cepile mlajših od 50 let. Filipini pa so začasno ustavili cepljenje s tem cepivom mlajših od 60 let.