Z akcijskim načrtom za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad prebivalcev

Ljubljana, 17. aprila - Vlada je v akcijskem načrtu za izvajanje resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2022 posodobila usmeritve za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad prebivalcev. V njem med drugim sledijo usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije, EU in OECD, so navedli na ministrstvu za zdravje.