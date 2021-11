Glasovanje o interpelaciji Kustečeve: 42 za, 39 proti

Ljubljana, 20. novembra - Na glasovanju o interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec je njen odhod podprlo 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Da bi s predlogom uspeli, bi morali zbrati 46 glasov. Ministrico je sicer podprlo manj poslancev, zgolj 39, iz vrst njene SMC, koalicijskih SDS in NSi, en poslanec manjšin in Robert Polnar iz skupine DeSUS.