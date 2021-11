Glasovanje o interpelaciji Dikaučiča: 42 za, 28 proti

Ljubljana, 22. novembra - Na glasovanju o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča je njegov odhod podprlo 42 poslancev iz LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP in Ivan Hršak iz DeSUS. Da bi s predlogom uspeli, bi morali zbrati 46 glasov. Ministra je sicer podprlo manj poslancev, zgolj 28, iz vrst njegove SMC ter vladne SDS. V NSi in dva poslanca DeSUS so bili vzdržani.