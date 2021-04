Okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije zbirajo podpise za zakonodajni referendum o noveli zakona o vodah

Ljubljana, 2. aprila - Več okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij želi z zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum preprečiti uveljavitev ta teden sprejete novele zakona o vodah, ki po njihovem mnenju dopušča prevelike posege na vodna in priobalna zemljišča. Podpise bodo na zbirnih točkah zbirali do ponedeljka zvečer, še danes jih je mogoče poslati po pošti.