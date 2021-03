DZ potrdil novelo zakona o vodah

Ljubljana, 30. marca - DZ je danes s 44 glasovi za in 38 proti potrdil novelo zakona o vodah. Medtem ko so v vseh poslanskih skupinah pozdravljali krepitev sredstev za redno vzdrževanje in upravljanje vodotokov, pa so bili v opoziciji kritični do sprememb, povezanih s posegi na vodna in priobalna zemljišča.