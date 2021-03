Strokovna združenja poslance pozivajo k zavrnitvi novele zakona o vodah

Ljubljana, 29. marca - Predstavniki štirih strokovnih združenj in društev, ki delujejo na področju voda, pozivajo poslanke in poslance, da zavrnejo predlagano novelo zakona o vodah. Predlog naj se vrne v strokovno obravnavo, ki bo omogočila razmislek o ključnih posegih na področje varstva voda in z javno razpravo zagotovila tudi širše družbeno soglasje, navajajo.