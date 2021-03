Nevladniki še naprej pozivajo k umiku novele zakona o vodah

Ljubljana, 18. marca - Predstavniki nevladnega sektorja so danes ponovno pozvali k umiku novele zakona o vodah, ki jo je prejšnji teden potrdil odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. "To nam prižiga rdeče luči. Vlak, ki pelje naše osnovne pravice do pitne vode, drvi naravnost v prepad," je prepričan Uroš Macerl iz Eko kroga.