Mladi za podnebno pravičnost z akcijo za ohranitev pitne vode

Ljubljana, 30. marca - Mladi za podnebno pravičnost so danes pred DZ, ki obravnava predlog novele zakona o vodah, poslancem ponudili "vodo iz Anhovega". S to akcijo želijo poslance opozoriti, da bo 37. člen novele zakona o vodah negativno vplival na podzemne vode, torej na pitno vodo, so sporočili.