Novi direktor IJS Boštjan Zalar za STA: Povečanje financiranja znanosti bi morali nameniti predvsem za to, da obdržimo dober kader

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 20. februarja - Vajeti Instituta Jožef Stefan je konec lanskega leta prevzel fizik Boštjan Zalar, ki je za STA spregovoril o načrtih in izzivih inštituta, o sodelovanju z gospodarstvom in položaju mladih. Meni, da bi povečanje denarja za znanost v Sloveniji moralo biti namenjeno za to, da obdržimo dober kader, predvsem mlajše in srednje generacije, ki nam uhajajo.