Ob Dnevih Jožefa Stefana tudi razprava o vlogi znanosti pri reševanju pandemije covida-19

Ljubljana, 24. marca - V okviru Dnevov Jožefa Stefana, namen katerih je popularizacija znanosti, je danes potekala virtualna okrogla miza o vlogi znanosti pri reševanju pandemije covida-19. Sogovorniki so med drugim ocenili, da se je znanost odzvala hitro in povezano, ob tem pa so izpostavili tudi pomen stalnega financiranja tega področja.