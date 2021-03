Bistriški policisti zasegli 140 sadik konoplje

Slovenska Bistrica, 30. marca - Bistriški policisti so v petek na podlagi odredbe mariborskega sodišča med hišno preiskavo pri 41-letnem osumljencu v okolici Slovenske Bistrice v posebej prirejenem prostoru za vzgojo rastlin našli in zasegli 140 sadik prepovedane konoplje, ob tem pa še večjo količino že posušenih delcev in opremo ter pripomočke za vzgajanje omenjene droge.