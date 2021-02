Policisti pri 37-letniku našli več kilogramov posušene konoplje

Metlika, 19. februarja - Metliški policisti so v hišni preiskavi pri 37-letniku našli in zasegli 6,2 kilograma posušenih rastlinskih delcev prepovedane konoplje, naboj in pripomočke za pakiranje. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, so zapisali na policiji.