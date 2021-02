Pripor za osumljena prometa s prepovedanimi drogami

Ljubljana, 19. februarja - Policisti so v sredo prijeli 21-letnega voznika osebnega avtomobila in 20-letnega sopotnika, ki sta z veliko hitrostjo vozila po gorenjski avtocesti, pri njima pa odkrili kokain, pištolo in hladno orožje. Privedli so ju k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba osumljena neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odredil pripor.