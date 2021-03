Policija zasegla okoli 600 sadik konoplje, osumljenca v priporu

Ljubljana, 16. marca - Policisti so konec prejšnjega tedna na območju Bežigrada opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli več kot 600 sadik konoplje in pripomočke za gojenje. Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami sta osumljena državljana Srbije, stara 43 in 33 let. Obema je bil odrejen pripor, je sporočila policija.