Nedžad Grabus se konec junija poslavlja s položaja muftija

Ljubljana, 29. marca - Mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nedžad Grabus se s 30. junijem poslavlja s položaja muftija oz. predsednika Mešihata. To je sporočil prisotnim na nedeljskem zboru islamske skupnosti in se jim zahvalil za sodelovanje in bratsko podporo. Upa, da bo do omenjenega datuma že končan tudi celoten postopek izvolitve novega vodstva skupnosti.