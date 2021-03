V islamski skupnosti zaskrbljeni zaradi upada prihodkov med epidemijo

Ljubljana, 5. marca - V Islamski skupnosti v Sloveniji so zaskrbljeni zaradi upada prihodkov, ki so se lani zmanjšali za 25 odstotkov. Kot so navedli, gre predvsem za posledice ukrepov v času epidemije covida-19. Člani mešihata so ob nadaljevanju epidemije izrazili zaskrbljenost, kako dolgo bo možno ohranjati finančno kondicijo ob prepovedi organiziranja aktivnosti.