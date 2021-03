Vodstvo Islamske skupnosti z Janšo tudi o medverskem dialogu

Ljubljana, 19. marca - Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus in njen tajnik Nevzet Porić sta se danes sestala s premierjem Janezom Janšo. Govorili so o delovanju islamske skupnosti v času epidemije pa tudi o medverskem in medkulturnem dialogu "kot stebru zaupljivih odnosov med pripadniki različnih ver in kultur", so zapisali na strani islamske skupnosti.