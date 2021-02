Islamska skupnost v Sloveniji kritična do Janševega deljenja tvita o koranu

Ljubljana, 23. februarja - V Islamski skupnosti v Sloveniji so presenečeni, ker je premier Janez Janša na družbenem omrežju Twitter delil tvit, po katerem je koran knjiga, ki je povzročila največ smrti, trpljenja, zatiranja, osiromašenja in družbene zaostalosti. Takšen način obravnavanja islamske svete knjige ostro obsojajo, so zapisali.