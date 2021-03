Vlada odločila, da bo nočna omejitev gibanja trajala od 22. do 5. ure

Ljubljana, 24. marca - Vlada je odločila, da bo odslej nočna omejitev gibanja trajala od 22. do 5. ure. Pri zbiranju oz. druženju, prireditvah in shodih vlada ni sprejela nobenih sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi, so sporočili po seji vlade.