Poslanci skoraj 18 ur o interpelaciji ministra Simonitija, glasovanje predvidoma v četrtek

Ljubljana, 24. marca - Potem ko sta interpelaciji uspešno prestala šolska ministrica Simona Kustec in minister za delo Janez Cigler Kralj, bo danes pred DZ svoje delo zagovarjal minister za kulturo Vasko Simoniti. Predvidena je skoraj 18-urna seja, ki jo bodo predvidoma končali v četrtek, uspeh interpelacije, ki so jo vložile SD, LMŠ, Levica in SAB, pa je malo verjeten.